Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 ноября 2017, 14:19 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

, , ,

На Москве-реке открывается зимняя навигация

На Москве-реке открывается зимняя навигация
Фото: официальный портал правительства Москвы

В Москве в ближайший четверг, 9 ноября, заработает зимняя пассажирская навигация. По Москве-реке начнут курсировать теплоходы ледового класса, отправляясь от причалов «Гостиница «Украина» и «Парк Горького». Особенности конструкции судов позволяют им плыть по тонкому льду и даже колоть его – при толщине до 20 сантиметров.

Как сообщает сайт столичной мэрии, когда толщина льда превысит 20 сантиметров, теплоходы станут ходить в сопровождении ледоколов или по заранее проторенным колеям.

Всего с ноября по апрель на Москве-реке будет 10 таких пассажирских судов. Во время путешествия пассажиры увидят стадион «Лужники», парк «Воробьевы горы», памятник Петру I, собор Василия Блаженного, высотку на Котельнической набережной, Кремль и природно-ландшафтный парк «Зарядье». Продолжительность речной экскурсии составит 2,5 часа, при этом участникам предложат аудиогиды с описаниями достопримечательностей на шести языках.

По словам руководителя столичного департамента спорта и туризма Николая Гуляева, круглогодичная навигация – «еще одна возможность для горожан и туристов увидеть город под другим углом в любое время года».

Прогнозируется, что по итогам года российскую столицу посетит около 21 млн туристов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.17

НТВ рассказал о ранениях журналистов при подрыве фугаса в Дейр-эз-Зоре. / Пятая часть всего алкоголя в России продается нелегально. Чаще других «вне закона» оказывается водка. / Стас Михайлов обиделся на пародию и пожаловался на Россию в Европейский суд. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Туризм,

Новости партнеров

Москва, все новости

Скандалы и происшествия /

МОК счел спекуляцией слухи о запрете гимна России на ОИ-2018. В Кремле надеются на лучшее

Транспорт /

Ростовчане грозят перекрыть трассу М-4 «Дон» из-за платных участков

Наука /

Ученые нашли космическое соединение, убивающее рак

Revolution-1917 /

Как это было: Революция-1917 и начало гражданской войны

Финансы /

Центробанк допустил новые санации крупных банков

Голосование на сайте

Поддерживаете ли вы создание Малороссии на востоке Украины?

Все новости