Социализм не победить! 100-летие Великого Октября в Москве

В центре Москвы по Тверской улице маршем прошла праздничная демонстрация в честь 100-й годовщины Октябрьской Революции. Как передает корреспондент РИА «Новый День», так мощно и радостно на демонстрациях 7 ноября давно не выкрикивали «Ура, да здравствует Октябрь!» Затушевать юбилей, несмотря на инспирированное властями молчание СМИ и все каверзы для участников праздничного шествия, так и не удалось.

Тверскую улицу власти не перекрыли – тысячи москвичей, гостей из регионов и из-за рубежа оттеснили на тротуар. Итальянцы, французы, испанцы, белорусы и русские со знаменами и транспарантами, с портретами Ленина, Сталина, Че Гевары, прорывались к площади Маркса через клумбы, скамейки и деревья на тротуарах. Всего отметить юбилей Революции в Москве вышли делегации около 120 политических партий более чем из 80 государств, активисты левого движение со всего мира.

«Красный поток» проходил между двумя рядами полиции и Росгвардии. Причем коммунистам на этом марше приходилось не раз спасать невнимательную прессу. «Держите, держите, журналист с камерой падает», – и репортера, наткнувшегося на очередное препятствие, подхватывает кто-то из толпы.

Как передает корреспондент «Нового Дня», атмосфера на марше напоминала европейские социальные форумы, где международные делегации сливаются в каком-то едином порыве. Известные революционные песни звучат на разных языках. И корреспондент «Нового Дня», не удержавшись, подпевает «Белла чао» с итальянцами, «Hasta Siempre» c кубинцами и «Интернационал» с французами.

«Мы – феминистки из Бразилии», – заявляет женщина с большим розовым плакатом.

«А мы из Каталонии. Мы поражены таким количеством полиции и тем, что у вас не перекрыли улицу на время шествия», – поделились с «Новым Днем» иностранные товарищи.

«У нас как-то так, – оправдываются левые. – Даешь независимость Каталонии!» И делегация радостно поддерживает.

Было очевидно, что со словами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мол, «а в связи с чем, это нужно праздновать?», марширующая в центре Москвы «международная» улица не согласилась. Как ответ – «Интернационал», «Варшавянка» – на разных языках, Казалось, все «флаги в гости» явились к нам.

«Ленин, партия, комсомол», «Даешь новый Октябрь», «Рабочим-винтовки, буржуям – веревки», – то и дело звучали речевки.

Из колонны «Левого фронта» во главе с бессменным лидером Сергеем Удальцовым доносилось: «Руки прочь от Ленина».

«Нет, не удалось замолчать 7 ноября, – прокомментировал «Новому Дню» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. – Потому что все, что они делали, в итоге раскручивало эту дату. Поэтому, ну что сказать – чудаки. Ощущение празднично-боевое. Потому что они мобилизовали партию и сторонников Октября своей дуростью и глупостью».

«Бездомный полк» – обманутые дольщики – тоже в какой-то мере «революционизировались» в этот день, подпевая «И Ленин такой молодой» и скандируя: «Нет ворам во власти».

На тесной площади, куда выплеснулся поток, участники шествия не помещались. На сцене вручили комсомольские партийные билеты, митинг завершили юбилейные торжества.

«Выстрел «Авроры» донес до всех жителей Земли марксизм-ленинизм и великую идею свободы и счастья, которых заслуживает каждый труженик. Прожектора «Авроры» высветили мрак капиталистического рабства, и указали дорогу к тому миру, который будет достоин человека труда», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выразив уверенность, что «знамя социализма снова будет поднято над Россией и всем миром».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 07.11.17

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