Врачи разрешили скандальной стритрейсерше Маре Багдасарян управлять автомобилем

Адвокат скандальной автогонщицы Мары Багдасарян, которая была пожизненно лишена прав на управление автомобилем, но на днях вновь задержана за рулем на Комсомольском проспекте в Москве, записал видеообращение в ее защиту. Давид Кемулария обрушился с критикой на ГИБДД и заявил, что его клиентка не имеет противопоказаний для вождения транспортным средством – это подтвердила медицинская комиссия Департамента здравоохранения Москвы.

По его словам, Багдасарян получила «правдивые документы» о состоянии здоровья. «Врачи пришли к выводу, что у Мары отсутствуют противопоказания для управления транспортным средством. Но, несмотря на это, ГИБДД Тверской области, где находится на временном хранении водительское удостоверение Мары, считает иначе», – заявил защитник и обвинил автоинспекцию в игнорировании законодательства.

Как сообщал «Новый День», в мае прошлого года за участие в гонках на Gelandewagen от полиции Багдасарян отбыла 10-дневный административный арест. Кроме этого, девушка многократно задерживалась за нарушение правил дорожного движения. За неоплату штрафов ей также были назначены 595 часов обязательных работ. 8 февраля она предъявила судебному приставу-исполнителю Савеловского отдела судебных приставов и работнику «Жилищника» листок о нетрудоспособности, который оказался поддельным.

В результате скандальных разбирательств девушка была лишена пожизненно водительских прав.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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