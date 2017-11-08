«Раз уж мы получили по морде»: Говорухин выступил за отказ России от участия в «Евровидении»

Первый канал будет транслировать «Евровидение-2018». Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном португальской стороной, сообщает сайт Первого канала. Песенный конкурс состоится в мае в Лиссабоне.

Как известно, в списке участников – представители 42 стран, в том числе и РФ.

Между тем, возвращение России на «Евровидение» не у всех вызывает восторг. В частности, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в песенном конкурсе. При этом он напомнил об отношении организаторов конкурса к российской участнице Юлии Самойловой. Как известно, Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», – прокомментировал Говорухин РИА «Новости».

Он также подверг критике саму музыку «Евровидения», отметив, что не считает ее искусством.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 08.11.17

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