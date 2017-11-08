В России готовится к созданию федеральный Совет отцов

В России может появиться федеральный Совет отцов при уполномоченном по правам ребенка РФ, объединяющий активных мужчин, на общественных началах решающих социально-значимые вопросы по защите семейных ценностей, усилению роли отца в семье и обществе.

«Инициатива по созданию федерального Совета отцов поддержана Анной Кузнецовой и будет реализована на площадке Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка», – сообщил председатель Общественного совета при детском омбудсмене Андрей Коченов на VI региональном форуме «Моя семья – моя Россия».

Коченов напомнил, что в России много детей воспитывается в неполных семьях без отцов, именно поэтому особенно важно «возрождение института наставничества».

Главными задачами он назвал «укрепление престижа отцовства, формирование у молодежи ответственного отношения к семье и детям, а также укрепление институтов традиционной семьи».

«Задача Совета – поддержать активных пап, которые много занимаются с детьми, участвуют в общественной жизни и при этом успешны в своей работе и карьере. Опыт и советы таких людей очень ценны», – добавила член Общественной палаты Тульской области Евгения Макалова.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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