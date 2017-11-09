Туман в Подмосковье: шесть самолетов не смогли приземлиться в «Домодедово»

Утренний туман в московском регионе помешал шести самолетам совершить посадку в аэропорту «Домодедово». Пассажирские лайнеры отправлены на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Решение о посадке в условиях тумана принимает командир воздушного судна (КВС) в зависимости от установленного для него метеоминимума – минимального значения видимости, при котором конкретному КВС разрешено выполнять взлеты и посадки. На текущий момент КВС шести самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде», – цитирует агентство «Москва» данные пресс-службы.

Отмечается, что уже к 10:30 аэропорт заработал в штатном режиме, видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций и превышает 4 тысячи метров.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», к 12 часам дня в столичных аэропортах задержано всего 36 рейсов. В «Домодедово» задержано 26 рейсов, еще 6 – отменено, в «Шереметьево» задержано 7 рейсов, во «Внуково» – 3 рейса.

Ранее в МЧС предупреждали, что в ночь на 9 ноября в Москве ожидается сильный туман и ухудшение видимости на 200-500 метров.

Москва, Мария Вяткина

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