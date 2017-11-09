Туман в Подмосковье: шесть самолетов не смогли приземлиться в «Домодедово»

Утренний туман в московском регионе помешал шести самолетам совершить посадку в аэропорту «Домодедово». Пассажирские лайнеры отправлены на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
«Решение о посадке в условиях тумана принимает командир воздушного судна (КВС) в зависимости от установленного для него метеоминимума – минимального значения видимости, при котором конкретному КВС разрешено выполнять взлеты и посадки. На текущий момент КВС шести самолетов приняли решение уйти на запасные аэродромы в Нижнем Новгороде», – цитирует агентство «Москва» данные пресс-службы.
Отмечается, что уже к 10:30 аэропорт заработал в штатном режиме, видимость в районе аэродрома достаточна для совершения взлетно-посадочных операций и превышает 4 тысячи метров.
По данным сервиса «Яндекс. Расписание», к 12 часам дня в столичных аэропортах задержано всего 36 рейсов. В «Домодедово» задержано 26 рейсов, еще 6 – отменено, в «Шереметьево» задержано 7 рейсов, во «Внуково» – 3 рейса.
Ранее в МЧС предупреждали, что в ночь на 9 ноября в Москве ожидается сильный туман и ухудшение видимости на 200-500 метров.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 09.11.17
В метро Москвы схватили нервного юношу с компонентами взрывчатки. / Руководителей полковника Захарченко отправили «на улицу». / Большинство детей, попавших в ДТП, отправятся из Ярославля в Екатеринбург сегодня (ФОТО). Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»