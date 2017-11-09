Штормовое предупреждение: московский регион утонет в тумане

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие часы и до 10:00 10 ноября столичный регион может оказаться в густом тумане. По данным МЧС, видимость составит не более 200-500 метров.

Спасатели предупреждают, что из-за тумана возможно затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром густой туман помешал пассажирским самолетам, следовавшим в аэропорт «Домодедово», осуществить посадку. Лайнеры были направлены на запасной аэродром в Нижний Новгород.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.11.17

В Краснодаре ровесница революции с размахом отметила юбилей. Не забыл поздравить и президент РФ. / МОК «обезглавил» лыжную сборную РФ перед Олимпиадой-2018: от Игр пожизненно отстранены еще 4 олимпийца. Россию лишили еще двух медалей ОИ в Сочи. / Истина в вине! Ученые нашли действенный способ омоложения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»