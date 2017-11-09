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Четверг, 9 ноября 2017, 19:24 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Штормовое предупреждение: московский регион утонет в тумане

Штормовое предупреждение: московский регион утонет в тумане

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение: в ближайшие часы и до 10:00 10 ноября столичный регион может оказаться в густом тумане. По данным МЧС, видимость составит не более 200-500 метров.

Спасатели предупреждают, что из-за тумана возможно затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП.

Как сообщал «Новый День», сегодня утром густой туман помешал пассажирским самолетам, следовавшим в аэропорт «Домодедово», осуществить посадку. Лайнеры были направлены на запасной аэродром в Нижний Новгород.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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