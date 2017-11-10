Роботы и 3D модели: в Москве открывается ещё один детский технопарк

Третий по счету московский детский технопарк «Байтик» откроется в ближайшую субботу в Троицке. Здесь школьники смогут получить первые навыки технических профессий. Их научат программировать, создавать роботов и летательные аппараты, монтировать видео и моделировать предметы в 3D.

«Байтик» будет работать по восьми направлениям: «Программирование», «Робототехника», «Летательные аппараты», «3D-моделирование и прототипирование», «3D-визуализация и компьютерная анимация», «Видеомонтаж», «Дизайн интерфейсов» и «Интернет вещей» – концепция, по которой вещи могут общаться между собой с помощью встроенных технологий.

Как предполагается, в троицком технопарке заработают три лаборатории. Всего там смогут проходить обучение более 400 детей ежегодно. Учебные программы рассчитаны на школьников от 14 до 17 лет.

Как сообщил руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, слова которого цитирует официальный портал столичного правительства, «Байтик» станет первым технопарком для детей в новой Москве. До конца года в столице планируют открыть еще девять аналогичных технопарков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.11.17

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