Синоптики обещают Москве дождливые выходные

В московском регионе в ближайшие выходные ожидается дождливая погода. Согласно прогнозу Росгидромета, с пятницы до утра понедельника в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков.

По данным ведомства, в пятницу, 10 ноября, прирост осадков в Москве может составить до трех миллиметров, в субботу – до четырех миллиметров, в воскресенье – до шести миллиметров, в ночь на понедельник – до четырех миллиметров. Всего к утру понедельника в городе местами может выпасть до 17 миллиметров осадков или 29% месячной нормы, которая в ноябре составляет 58 миллиметров, передает «Интерфакс».

Синоптики отмечают, что осадки будут идти преимущественно в виде дождя, вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 80%. При этом возможен порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Дожди будут сопровождаться в Москве потеплением. В пятницу в городе ожидается до 2-4 градусов, в ночь на субботу – до 1-2 градусов, днем в субботу – до 5-7 градусов.

В воскресенье, 12 ноября, в Москве будет еще теплее, ночью – до 3-5, днем – до 6-8 градусов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.11.17

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