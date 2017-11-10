В Москве готовы к работе 118 катков с искусственным льдом

В Москве 118 катков с искусственным льдом полностью готовы к новому сезону, а на семи еще ведутся работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как известно, 1 ноября каток с искусственным льдом уже открылся в парке «Сокольники». 23 ноября стереокаток со светодинамическим кубом и световыми тоннелями заработает в Парке Горького. Первого декабря москвичей и гостей столицы ждет самый большой каток в мире на ВДНХ – с арт-инсталляцией в центре и разноцветными полукольцами, говорится в сообщении на официальном сайте правительства Москвы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.11.17

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