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Пятница, 10 ноября 2017, 17:43 мск

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В Москве готовы к работе 118 катков с искусственным льдом

В Москве готовы к работе 118 катков с искусственным льдом
Фото: официальный портал правительства Москвы

В Москве 118 катков с искусственным льдом полностью готовы к новому сезону, а на семи еще ведутся работы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как известно, 1 ноября каток с искусственным льдом уже открылся в парке «Сокольники». 23 ноября стереокаток со светодинамическим кубом и световыми тоннелями заработает в Парке Горького. Первого декабря москвичей и гостей столицы ждет самый большой каток в мире на ВДНХ – с арт-инсталляцией в центре и разноцветными полукольцами, говорится в сообщении на официальном сайте правительства Москвы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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