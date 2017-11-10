Легендарному актеру Владимиру Этушу вернули похищенные 28 млн рублей

Семье народного артиста СССР Владимира Этуша вернули все пропавшие деньги. Об этом сообщила супруга актера, поблагодарив сотрудников Следственного комитета России, без которых «не видать бы денег, как своих ушей».

«Сегодня нам полностью возмещен материальный ущерб. Деньги вернулись к своим законным хозяевам» – сказала Елена Этуш в комментарии РИА «Новости».

Подозреваемый в хищении – бывший председатель Нацбанка Абхазии Даур Барганджия – задержан и арестован по решению суда до 18 декабря.

Как сообщал «Новый День», актера обманом лишили его сбережений на сумму 28 млн рублей. По предварительным данным, которые сообщались в прессе, бывший президент нацбанка Абхазии предложил артисту выгодно пристроить деньги за границей – якобы в швейцарский банк. 95-летний Этуш и его супруга отдали средства, однако получили отказ, когда попытались их вернуть. После этого актер обратился в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Москва, Ольга Ветрова

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