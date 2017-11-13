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СМИ: Большая пресс-конференция Путина намечена на 14 декабря

СМИ: Большая пресс-конференция Путина намечена на 14 декабря

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится, скорее всего, 14 декабря. Эта дата является сейчас основной. Встреча с представителями СМИ пройдет до послания Федеральному собранию, а не после, как было прежде, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, также обсуждается перспектива переноса послания Федеральному Собранию на начало 2018 года.

Напомним, глава государства проводит подобные пресс-конференции с 2001 года. На них приглашаются как российские, так и иностранные журналисты. Как известно, выступление главы государства традиционно транслируется в прямом эфире федеральных телеканалов.

Москва, Ольга Ветрова

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