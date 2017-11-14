В Москве на Поклонной горе появятся ледяные копии мировых достопримечательностей

Москвичи увидят ледяные Эйфелеву башню, Биг-Бен и статую Христа-Искупителя из Рио-де-Жанейро. Модели известных мировых достопримечательностей планируется установить в парке Победы на Поклонной горе 29 декабря в рамках ежегодного фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», который на этот раз будет посвящен культуре и традициям стран-участниц чемпионата мира по футболу-2018, сообщается на сайте столичной мэрии.

Скульпторы также создадут ледяной собор Нотр-Дам-де-Пари (Франция), пирамиду Кукулькана индейцев Майя (Мексика), монумент «Пальцы» (Уругвай), замок Белой Цапли – Химэдзи (один из древнейших замков Японии) и другие.

Как сообщил организатор проекта Александр Ковтунец, высота работ составит от трех до шести метров, а природный лед для них привезут из Байкала и чистейших озер Екатеринбурга и Архангельска.

«Всего на выставке представят символы 32 стран, чьи команды приедут в Россию летом следующего года на чемпионат мира по футболу 2018 года», – добавил он.

При этом скульптуры объединят в восемь композиций – по числу групп, на которые разделят футбольные сборные. В каждую экспозицию войдут достопримечательности четырех стран, которым предстоит сразиться друг с другом. Комбинации скульптур определят после финальной жеребьевки ЧМ-2018 1 декабря.

В центре площадки планируется установить ледяную копию Московского Кремля с пятью башнями – около 12 метров в высоту, а от стен протянутб восемь ледяных горок длиной до 30 метров. Кроме того, еще четыре горки зальют на холме Поклонной горы – с длиной спуска – около 100 метров.

Кроме того, организаторы обещают ежедневные шоу-программы, зимние игры и забавы с аниматорами для детей, по вечерам – open-air с московскими диджеями и вкусную рождественскую ярмарку.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.17

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