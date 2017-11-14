ФАС уличила сеть гипермаркетов Metro в нарушении закона о рекламе алкоголя

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России признало ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» нарушителем рекламного законодательства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты УФАС пришли к выводу, что рекламодатель привлекал внимание потребителей к себе как продавцу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта пять и более процентов за пределами торговых объектов. Информация о продаже спиртосодержащего товара в магазинах METRO распространялась посредством рассылки СМС-сообщений, в том числе через приложение Viber.

Регулятор установил факт распространения в период с декабрь 2016 года по март 2017 года рекламных сообщений об акциях на алкогольную продукцию в сети магазинов «МЕТРО», получателями которых стали более 8 млн абонентов.

Антимонопольный орган отмечает, что реклама указанных товаров и их продавца может распространяться исключительно в стационарных торговых объектах, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, в том числе в дегустационных залах таких торговых объектов. Однако ООО «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ» распространяло спорную рекламу за пределами разрешенных законом о рекламе мест.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 14.11.17

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