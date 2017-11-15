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Официальный курс евро вырос на полтора рубля

Официальный курс евро вырос на полтора рубля

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже резко повысил на завтра, 16 ноября, официальные курсы американской и европейской валют. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг доллар будет стоить 60,2490 рубля (+63 копейки), евро – 71,1721 рубля (+1,4934 рубля).

Между тем на биржевых торгах российская валюта продолжает ослабление. К 14:10 мск курс «американца» на торгах поднялся до 60,40 рубля, «европейца» – до 71,52 рубля.

Валютные торги проходят на фоне снижения мировых цен на нефть. Североморское «черное золото» марки Brent сейчас продается по $61,39 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется вблизи отметки $55 за баррель.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитики обращают внимание, что против российской валюты играют несколько факторов: нестабильная ситуация на развивающихся рынках и спрос на валюту из-за значительных выплат внешнего долга российскими корпорациями в конце текущего года, а также увеличения в ноябре покупок валюты Минфином РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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