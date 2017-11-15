Официальный курс евро вырос на полтора рубля

Банк России по итогам утренних торгов на Московской бирже резко повысил на завтра, 16 ноября, официальные курсы американской и европейской валют. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в четверг доллар будет стоить 60,2490 рубля (+63 копейки), евро – 71,1721 рубля (+1,4934 рубля).

Между тем на биржевых торгах российская валюта продолжает ослабление. К 14:10 мск курс «американца» на торгах поднялся до 60,40 рубля, «европейца» – до 71,52 рубля.

Валютные торги проходят на фоне снижения мировых цен на нефть. Североморское «черное золото» марки Brent сейчас продается по $61,39 за баррель. Американская нефть марки WTI торгуется вблизи отметки $55 за баррель.

Комментируя ситуацию на рынке, аналитики обращают внимание, что против российской валюты играют несколько факторов: нестабильная ситуация на развивающихся рынках и спрос на валюту из-за значительных выплат внешнего долга российскими корпорациями в конце текущего года, а также увеличения в ноябре покупок валюты Минфином РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.17

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