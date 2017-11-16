Телефонные террористы добрались до Совета Федерации

Сегодня днем телефонные террористы «заминировали» здание приемной Совета Федерации в центре Москвы на Моховой улице, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Сообщается, что на данный момент эвакуировано 200 человек, люди продолжают выходить из здания.

В пресс-службе верхней палаты российского парламента подтвердили эту информацию. В соответствии с требованиями безопасности проведена эвакуация сотрудников. Ведется проверка здания.

Также сегодня появились сообщения об эвакуации в здании Госдумы. Но пока эта информация не получила подтверждения. В пресс-службе нижней палаты радиостанции «Говорит Москва» опровергли сообщения об угрозе взрыва и эвакуации сотрудников.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.11.17

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