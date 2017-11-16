Эксперты определили топ-3 самых опасных пристрастий жителей мегаполисов

Самым опасным пристрастием жителей больших городов является курение, от которого ежегодно умирает до 7 млн человек. К такому выводу, как передает корреспондент РИА «Новый День», пришли эксперты Urban Group, которые в сотрудничестве с экологами, врачами и урбанистами составили ТОП-3 самых пагубных привычек в мегаполисах. Второе и третье место в рейтинге оказалось весьма неожиданным.

На машине в булочную…

Второе место в списке пагубных пристрастий получили поездки на личном автомобиле по даже незначительному поводу. «Пагубная привычка, взявшая «серебро» в рейтинге опасных пристрастий жителей большого города, по мнению специалистов, является одной из главных проблем XXI века. Теперь наши люди «ездят в булочную» не на такси, а на личном автомобиле. И не только в булочную, но и в парикмахерскую в 10 минутах ходьбы от дома, в кинотеатр, расположенный на соседней улице, и много куда еще», – отмечается в сообщении Urban Group.

Эксперты обратили внимание, что еще в 2009 году канадские активисты предлагали помещать на машинах таблички, аналогичные предупреждениям о вреде курения, как напоминание о печальных последствиях вождения личного транспорта, сказывающихся на здоровье людей. Автомобильная зависимость приводит к ожирению, диабету, астме и сердечно-сосудистым заболеваниям, а в дорожно-транспортных происшествиях ежедневно гибнет более 3500 человек.

Велопрогулки и пробежки таят опасность

Однако не только автомобили таят в себе угрозу для жизни человека, но и велопрогулки или бег вдоль оживленных транспортных артерий мегаполиса, не предназначенных для интенсивных уличных занятий спортом из-за качества воздуха в этих зонах. Неслучайно этом казалось бы полезным занятиям эксперты отвели третье место в рейтинге пагубных пристрастий, отмечается в исследовании.

По оценке специалистов, физическая активность в районе автомобильных дорог вредит здоровью, ведь в легкие спортсменов попадают химически загрязненные частицы воздуха. Вдыхание выхлопных газов может привести к трагичным последствиям для организма: заболеваниям легких или бронхиальной астме. Бегать или кататься на велосипеде нужно в естественной природной среде, желательно в лесопарковой зоне. В идеале – в экологически чистых агломерациях мегаполиса, оборудованных специальными вело- и беговыми дорожками.

Согласно исследованию Urban Group, в Московском регионе всем требованиям международных стандартов озеленения отвечают северо-западные районы Подмосковья. Так, Красногорск и Одинцово на 20% «зеленее» столицы и в 2 раза превосходят по этому показателю такие мегаполисы, как Рим, Лондон и Нью-Йорк.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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