Дождливый циклон завис над Москвой надолго

В ближайшие дни до конца неделе в московском регионе сохранится пасмурная дождливая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, влажная погода сменится похолоданием только на следующей неделе.

До конца недели небольшие осадки ожидаются в отдельных районах, а днем в воскресенье, 19 ноября, они прогнозируются повсеместно. Столбик термометра будет колебаться в пределах в 0…2° в столице и -2…+3° в Подмосковье, возможна гололедица.

В понедельник, 20 ноября, вновь временами ожидаются осадки, а температура в течение суток останется та же – -2…+3°.

Во вторник 21 ноября, воздух начнет охлаждаться: ночью до -5…0°, днем -3…+2°. Временами возможен снег.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.11.17

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