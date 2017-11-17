Российские телеканалы готовы к бойкоту зимней Олимпиады-2018

Российские телеканалы готовы отказаться от трансляции зимних Олимпийских игр, которые пройдут в феврале 2018 года в корейском Пхенчхане. Это произойдет, если сборную РФ отстранят от участия в соревнованиях, пишет газета «Ведомости».

Пока Игры в Южной Корее собираются показывать три российских телеканала. Однако, по данным издания, «Первый» и «Россия 1» не будут транслировать Олимпиаду без российских спортсменов. Одной из главных причин такого решения – в России большинство зрителей болеют за своих атлетов, а их неучастие резко сократит аудиторию, понизит рейтинги и не даст заработать на рекламе. В этой ситуации невыгодно покупать права на показ Олимпиады.

Что касается «Матч ТВ», то он сможет собрать достаточные рейтинги, так как является спортивным. Но, как считают специалисты, этот канал тоже может отказаться от трансляции.

Пока сохраняется вероятность, что МОК не допустит российских спортсменов до отдельных дисциплин. В этом случае телеканалы, вероятно, решает вопрос о показе перед началом Игр. Сейчас все зависит от позиции исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), который должен принять решение по поводу сборной России 5-7 декабря.

Как сообщал «Новый День», Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), что может грозить отстранением сборной РФ от участия в Играх.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 17.11.17

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