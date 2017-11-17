Главгосэкспертиза одобрила обновленный проект железнодорожного сообщения между терминалами в «Шереметьево»

Между терминалами аэропорта «Шереметьево» будут курсировать поезда для перевозки пассажиров и багажа. Два состава запустят накануне Чемпионата мира по футболу 2018 года. Каждый из них сможет вместить до 108 человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий обновленный проект получил согласование в Главгосэкспертизе России.

В ведомстве уточнили, подземный межтерминальный переход соединит Южный и Северный терминальные комплексы, а также сократит время трансфера между ними в четыре-шесть раз. Таким образом общая пропускная способность перехода составит 11,1 млн пассажиров, а расчетное количество перемещаемого багажа – 5,9 млн единиц в год.

Планируется, что поезда будут ходить круглосуточно. Южный станционный комплекс расположится между терминалами D и E, Северный – между терминалом С и новым терминалом B, в состав которого он будет интегрирован.

Отметим, что в начале 2017 года завершились работы по проходке пассажирского и багажного тоннелей. При этом их прокладка впервые в мировой строительной практике осуществлялась под действующими взлетно-посадочными полосами.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.11.17

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