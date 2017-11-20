«Солнечная линия»: театр соучастия

Центр им. Мейерхольда готовит к 30 ноября премьеру по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским в главных ролях. Режиссер спектакля – художественный руководитель ЦИМа Виктор Рыжаков.

Одной из лучших пьес десятилетия назвал «Солнечную линию» продюсер Никита Владимиров. Режиссер Виктор Рыжаков определил постановку как театр соучастия. Юлия Пересильд считает, что это пьеса о большой любви, а Андрей Бурковский называет «Солнечную линию» историей о семье и семейных ценностях.

Для автора, Ивана Вырыпаева, главная цель постановки – терапевтическая. Он хочет показать, что мешает людям найти взаимопонимание. Однажды супруга увидела на теле спящего мужа солнечную линию и поняла, что одну его половину любит, а вторую не переносит. Следом пришла и бессонная ночная кухня с выяснением отношений. Именно на эту кухню и предстоит попасть зрителю.

Виктор Рыжаков считает все работы Вырыпаева продолжением нашего размышления о несовершенном человеческом мире, облеченном в бесконечную игру-провокацию и для исполнителя, и для зрителя. Для Ивана Вырыпаева Рыжаков стал главным режиссером. Их первая совместная постановка «Кислород» в 2002 году, по мнению многих критиков, совершила переворот в театре. После были спектакли «Бытие» (2004 год) и «Июль» (2006 год) в театре «Практика». За спектакли по пьесам «Иллюзии» (2013 год) и «Пьяные» (2014 год) в МХТ им. Чехова Вырыпаев и Рыжаков были удостоены премии Олега Табакова с формулировкой «За талантливое и упрямое воплощение нашей жизни в формах новой драмы». Премьерой сезона 2016/17 стала их постановка в МХТ «Dreamworks».

«Солнечная линия», признается Иван Вырыпаев, его любимая пьеса. В ней он хотел показать механизм, почему люди не могут найти контакт, что им мешает.

Премьера спектакля состоится в следующий четверг, 30 ноября.

Москва, Инна Ромашкина

Москва. Другие новости 20.11.17

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