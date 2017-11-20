Зима на пороге: в Москве резко похолодает

В течение предстоящей недели в центре Европейской России, в том числе в Москве и Московской области ожидается резкое похолодание. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха опустится до минут 10 градусов.

Во вторник, 21 ноября, с выходом южного циклона осадки ожидаются на всей территории Центрального федерального округа. Московскую область атмосферный фронт заденет на востоке, где пройдут умеренный снег и мокрый снег, на остальной территории области – небольшие осадки. Ночные температуры составят -2…0° в Москве и -5…0° в Подмосковье. Днем прогнозируется 0…2° и -3…+2° соответственно.

В среду, 22 ноября, местами пройдет небольшой снег, лишь на востоке области он будет умеренным. Ожидаются порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток составит -2…0° в мегаполисе и -3…-1° в регионе.

В четверг, 23 ноября местами выпадет небольшой снег. Ночью похолодает до -5…-3° в Москве и -7…-2° по области, днем столбик термометра покажет -3…-1° в столице и -5…0° в Подмосковье.

В пятницу и субботу, 24 и 25 ноября, тенденция к похолоданию продолжится. Ночью температура упадет до -10…-5°, а днем не поднимется выше -6…-1°. Местами ожидается небольшой снег.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.11.17

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