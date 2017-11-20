Главная новогодняя ёлка России «вырастет» в Кремле в середине декабря

Главная новогодняя ёлка России, которая была выбрана в прошлом году в Истринском районе Московской области, будет доставлена в Кремль 17 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

Тридцатиметровая ель старше 100 лет с диаметром ствола 70 сантиметров и размахом ветвей в 15 метров будет срублена 15 декабря, после чего установлена на Соборной площади Кремля, передает РИА «Новости».

«Дерево выбрано, 15 декабря елку срубят, на следующий день запланирована транспортировка, и 17 декабря новогоднюю красавицу доставят в Москву», – сказала Крылова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.11.17

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