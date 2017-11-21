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Жить в СИЗО станет веселей: обещают телевизоры и холодильники

Жить в СИЗО станет веселей: обещают телевизоры и холодильники

В камерах следственных изоляторов в скором времени могут поставить холодильники, телевизоры и вентиляторы. С такой инициативой выступило министерство юстиции РФ. Соответствующий приказ, изменяющий правила внутреннего распорядка СИЗО, обнародован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно документу, камеры должны быть оснащены этой техникой в обязательном порядке. Пока же, по законодательству, телевизоры, холодильники и вентиляторы устанавливают только «при возможности». Однако документ исключает эту формулировку.

Кроме того, минюст намерен увеличить количество «банно-прачечных мероприятий» с одного до двух раз в неделю и время пребывание в душе. Мыться можно будет не 15, а 20 минут.

Предлагается также позволить заключенным выезжать из исправительной колонии для встречи с ребенком, но на территории муниципалитета, в котором она находится. При этом документ разрешает детям осужденных при длительных свиданиях размещаться у родственников или в детском доме.

Москва, Ольга Ветрова

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