Штормовое предупреждение: Подмосковье завалит снегом

Сегодня в Московской области и российской столице в течение дня ожидается снегопад, который может существенно осложнить дорожную обстановку в регионе. Как предупреждает пресс-служба подмосковного минтранса, возможно ухудшение видимости на трассах и гололедица.

«Сегодня, 21 ноября, в МО ожидается снегопад, возможна гололедица. Температура воздуха опустится до – 3 °С. Ночью ожидается от 0°С до -5°С. Завтра синоптики прогнозируют в Москве и Подмосковье сильные порывы ветра в 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Накануне штормовое предупреждение выпустило МЧС.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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