Банковский кризис: из «Финпромбанка» исчезли почти 6 млрд

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту многомиллиардного хищения денежных средств из обанкротившегося АКБ «Финпромбанка». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в конце 2015 – начале 2016 года неустановленные лица похитили из «Финпромбанка» более 5,6 млрд рублей. Для этого они заключили несколько гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причастные к преступлению лица. Следователи СКР дадут всестороннюю правовую оценку действиям всех, кто причастен к мошеннической схеме, и примут все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в середине сентября Банк России обнаружил в капитале «Финпромбанка» «дыру» в размере 27 млрд рублей, после чего отозвал лицензию в связи с неисполнением федеральных законов, а также нормативных актов ЦБ РФ и неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам у банка. Решением Арбитражного суда города Москвы финансовая организация была признана банкротом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.11.17

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