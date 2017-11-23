В Москве ожидается морозная погода с грязным воздухом

В ближайшие дни в московском регионе продолжится похолодание, а в пятницу, 24 ноября, к морозной погоде добавится грязный воздух. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

По данным синоптиков, самыми холодными на этой неделе будут пятница и ночь субботы, а днем в субботу температурный фон начнет постепенно повышаться. Этому будут способствовать ветры южной четверти, которые обеспечит циклон на северо-западе Европы.

В частности, в пятницу, 24 ноября, осадков не ожидается, лишь ночью местами по области возможен небольшой снег. Минимальная температура ночью -8…-6° в Москве и -10…-5° в Подмосковье. Днем в столице -6…-4° и -8…-3° в Подмосковье.

При этом преобладать метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое воздуха. «Неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ метеорологические условия ожидаются в Московском регионе также ночью и утром 25 ноября», – предупредил Гидрометцентр.

В субботу, 25 ноября, осадков не ожидается. Ночью сохранится -8…-6° в мегаполисе, -10…-5° по области, в центре города до -5…-3°. Днем температура поднимется до -2…0° в Москве и -4…+1° в Подмосковье.

В воскресенье, 26 ноября, ночью прогнозируется -6…-4° в столице и -7…-2° по области, днем ожидается -1…+1° и -3…+2° соответственно. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели, но местами возможны небольшие осадки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.11.17

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