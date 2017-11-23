Стали известны время и место прощания с Хворостовским

Прощание с оперным певцом Дмитрием Хворостовским пройдет 27 ноября в концертном зале им. Чайковского Московской филармонии. Об этом сообщил руководитель «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман. По его словам , траурное мероприятие должно начаться в 10:00.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, но время станет известно позднее, передает РИА «Новости».

Напомним, певец скончался в ночь на 22 ноября в Лондоне. «Мы с тяжелым сердцем объявляем о смерти Дмитрия Хворостовского – любимого оперного баритона, мужа, отца, сына и друга – в возрасте 55 лет. После двух с половиной лет битвы с раком мозга, он скончался мирно утром 22 ноября в окружении семьи в Лондоне. Пусть теплота его голоса и его душа всегда будут с нами», – говорится в сообщении от его семьи на его странице в «Фейсбуке»

В июне 2015 года у Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга. Он прошел курс лечения и в сентябре того же года вернулся на сцену, исполнив главную партию в опере Джузеппе Верди «Трубадур» в нью-йоркской Метрополитен-опера. В сентябре 2016 года певец отказался от участия в спектакле «Симон Бокканегра» в Вене из-за предстоящего курса химиотерапии. В декабре того же года Хворостовский сообщил об отказе от участия в оперных постановках «в обозримом будущем», поскольку у него «появились проблемы с балансом» в связи с его болезнью. Тогда же был отменены концерты певца в нескольких городах России. Сообщалось, что исполнитель перенес пневмонию и плохо себя чувствует.

В конце сентября 2017 года ожидался приезд Хворостовского в Москву. На официальном сайте певца сообщалось, что знаменитый оперный баритон выступит в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Однако это выступление было отменено.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 23.11.17

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