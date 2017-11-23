В Кремле вручили гранты борцам с «путинским режимом»

Второй этап конкурса на получение президентского гранта вскрыл интересную тенденцию этого года – значительное финансирование администрация президента (АП) РФ выделила организациям, которые считались «иностранными агентами» и выступали с жесткой критикой политики, которую проводит действующий президент РФ Владимир Путин. При этом пока неясно, является ли такие действия намеком на смену курса или только попыткой вернуть «заблудших овец» в свое «стадо».

В частности, на втором этапе конкурса президентских грантов в числе победителей неожиданно оказалось общероссийское общественное движение «За права человека» известного правозащитника Льва Пономарева, который открыто выступал против «аннексии» Крыма и «кровавого путинского режима».

«Один из самых больших грантов, почти ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ рублей, получил бывший «иностранный агент» Общероссийское общественное движение «За права человека» Льва Пономарева. Пламенного борца с «кровавым режимом», «аннексией Крыма» и «агрессией России на Украине». Теперь сей замечательный человек будет бороться с Россией за счет денег, выделенных администрацией президента России. Молодцы!...» – возмутился политолог, вице-президент АНО «Центр социальных и политических исследований «Аспект» Владимир Федоров на своей странице в «Фейсбуке».

По данным сайта Фонда президентских грантов, движению «За права человека» выделено на проект «Гражданский омбундсмен» 9 млн 301 тысячу рублей, тогда как общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» не получило 3,7 млн рублей на создание одноименной горячей линии. Слабым утешением может служить тот факт, что грант все же выделен «тезке» этого движения, межрегиональному историко-патриотическому общественному движению «Бессмертный полк» (Томская область), которое получило 2,6 млн рублей на поиск информации о солдатах Великой Отечественной войны.

Кроме движения «За права человека», грант от президента РФ получили еще три организации, исключенные из реестра иностранных агентов. Это, в частности, Альянс фондов местных сообществ Пермского края, которому выделено 5,3 млн рублей на проект «Фонды местных сообществ – центры развития малых территорий». Это и Еврейский общинный культурный центр Рязанской области «Хесед-Тшува», который получил грант в 1,2 млн рублей на проект «Интеллектуальный патронаж пожилых людей и инвалидов, не выходящих из дома», и Центр социально-трудовых прав – 5 млн рублей на проект «Трудовые права для всех».

Примечательно, что на первом этапе конкурса, итоги которого были проведены минувшим летом, гранты главы государства достались трем иностранным агентам – «Левада-центру», «Самарской губернии» и Центру развития НКО.

Комментируя эту ситуацию по просьбе корреспондента РИА «Новый День», Федоров отметил, что такое благосклонное отношение к «иностранным агентам» в Кремле может быть следствием и того, что либералы на самом деле «социально близки для администрации президента РФ».

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Киреенко не скрывает, что такое распределение грантов сделано намеренно. «Мы посылаем сигналы, что ограничений нет по иностранным агентам. Кто-то принимает решение отказаться от иностранного финансирования и перейти на российское», – цитируют Киреенко «Ведомости».

Как считает политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин, премирование «иностранных агентов» действительно может являться способом «вернуть их на путь истинный».

«Некоторые патриотические организации гранты не получили, а некоторые «иностранные агенты» – получили. Не могу сказать, что вижу в этом какой-то умысел. Дело в том, что многие патриотические организации получали гранты в течение длительного срока, а «иностранные агенты» долгое время вообще ничего не получали от государства. Это такой способ привлечь иностранных агентов на путь истинный. Посмотрим, как будет ситуация развиваться в следующем году. Это не одномоментный подход. Надо смотреть все это в перспективе. За секунду ничего не изменится», – сказал Данилин в комментарии РИА «Новый День» и подчеркнул, что «иностранных агентов» в любом случае не получится моментально сделать «пламенными патриотами».

Москва, Мария Вяткина

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