ФАС одобрила слияние «Яндекс.Такси» и Uber

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «Яндекс.Такси» и Uber о создании совместного предприятия. Такое решение, как передает корреспондент РИА «Новый День», ведомство приняло после анализа рынка «информационного взаимодействия водителей и пассажиров», который «находится в стадии активного роста».

«Компаниям предписано обеспечить максимально полное и доступное информирование пользователей о юридическом лице, осуществляющем перевозку с сохранением истории поездок; не устанавливать запрет для партнеров, водителей и пассажиров на работу с иными агрегаторами услуг такси», – говорится в сообщении ФАС.

Комментируя решение ведомства, заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что «в настоящее время на рынке наблюдается тенденция по консолидации действующих игроков и усилению их роли на рынке».

«При этом мы понимаем, что развитие конкуренции на таких рынках важно обеспечивать даже на самом начальном этапе, чтобы все участники рынка находились в равных условиях. Для эффективного развития рынка в условиях добросовестной конкуренции такие меры следует предпринять всем участникам рынка – к тому же их реализация обеспечит защиту прав и интересов потребителя», – подчеркнул он.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.11.17

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