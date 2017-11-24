Московская полиция готовится к декабрьской волне медицинского мошенничества

В Москве в декабре возможен традиционный всплеск махинаций в сфере медицинских услуг. Особенно внимательно нужно быть в Интернете, где появляется все больше сайтов «психологических тренингов, консультаций и семинаров». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка полиции.

В ведомстве предупредили, что в последний месяц года случаи мошенничества и предложения сомнительной медицинской помощи увеличиваются. Жертвами мошенников, которые продают «чудо-препараты», которые способны излечить от любой болезни, часто становятся пожилые люди и инвалиды.

Вместе с тем нередки случаи, когда мошенники приходят прямо в дом к своим потенциальным жертвам. Один из таких инцидентов произошел в районе Щукино, где к 73-летнему пенсионеру пришла неизвестная женщина и убедила его лечь в стационар больницы, поскольку он серьезно болен. За место в лечебном учреждении мужчина тут же заплатил 400 тысяч рублей, после этого злоумышленники перестали выходить на связь с потерпевшим.

Другой пострадавшей оказалась 76-летняя москвичка. Сначала позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудницей поликлиники, предложила ей госпитализироваться. При этом она заявила, что для госпитализации пенсионерке нужно купить лекарства на сумму 150 тысяч рублей. Через полчаса пришел неизвестный мужчина, которому женщина отдала необходимую плату за медикаменты. После этого мошенники исчезли.

В ведомстве подчеркивают, что, поддавшись на махинации злоумышленников, можно не только лишиться денежных средств, но и нанести серьезный вред своему здоровью, так как качество продукции и лекарственных средств может оказаться весьма сомнительным.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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