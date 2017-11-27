«В защиту Конституции»: оппозиция анонсировала марш протеста

В правительство Москвы направлено уведомление о проведении марша «В защиту Конституции», который намечен на 10 декабря. Демонстрация планируется по Бульварному кольцу с митингом на проспекте Академика Сахарова.

Как сообщила пресс-служба партии «ПАРНАС», предполагаемое количество участников акции – 10 тысяч человек.

В организации марша, кроме Партии народной свободы (ПАРНАС), принимают участие штаб Ксении Собчак, партия «Гражданская инициатива», «Открытая Россия», комитет протестных действий, партия «5 декабря» и движение «За права человека». Приглашения к участию в работе оргкомитета ранее были направлены Алексею Навальному, партии «Яблоко» и экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.

Как предполагается, организаторы подготовят резолюцию с требованиями соблюдения конституционных прав граждан, проведения честных и свободных президентских выборов в марте 2018 года, соблюдения прав на свободные мирные собрания, обеспечения свободы выражения мнений, недопустимости праздновать дату столетия карательных органов – ВЧК-КГБ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.11.17

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