Задай свой вопрос Путину

Предстоящая 14 декабря большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина традиционно вызывает значительный интерес у российской и западной прессы. Накануне главной избирательной кампании, по итогам которой 18 марта в России будет избран глава государства, важно узнать, в каком направлении будет развиваться страна.

В этой связи редакция РИА «Новый День» предлагает читателям с помощью рейтингового голосования на сайте определить самый важный вопрос, с которым корреспондент агентства отправится на пресс-конференцию к президенту РФ. При этом у читателей есть возможность задать собственный вопрос.

Накануне пресс-конференции РИА «Новый День» опубликует итоги голосования и составит рейтинг интересующих граждан тем.

Варианты вопросов Путину:

Почему рекордно низкая инфляция, о которой докладывают чиновники, на самом деле не соответствует реальному подорожанию жизни?

Когда олигархи выполнят ваше распоряжение о возвращении денег из оффшоров в Россию?

Ждать ли отставки нынешнего правительства во главе с Дмитрием Медведевым?

Начнется ли в России реальная борьба с коррупцией?

Будет ли создано объединенное Союзное государство с Белоруссией?

Почему вы упорно продолжаете называть западные государства, которые проводят вражескую антироссийскую политику и вводят новые санкции против РФ, «партнерами»?

Ваш вариант

Проголосовать (возможен выбор нескольких вариантов) и задать свой вопрос президенту РФ можно здесь >>>

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

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