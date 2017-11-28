Конкурс с «бородатыми женщинами» нам не нужен: итоги опроса на сайте РИА «Новый День»

Большинство читателей РИА «Новый День» выступают за бойкот европейского песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в 2018 году в Лиссабоне. «Этот конкурс с «бородатыми женщинами» нам не нужен» – с таким мнение согласны 75,38% участников опроса.

Сомневаются в необходимости отказа от участия 11,62%, считая, что «это шанс молодым артистам проявить себя». Не интересуются и не следят за мероприятием 8,33%. И лишь 4,66% одобряют конкурс и уверены, что «Евровидение» престижно.

Напомним, в начале ноября председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин заявил, что России стоит отказаться от участия в «Евровидении». При этом он напомнил об отношении организаторов конкурса к российской участнице Юлии Самойловой, которая не была допущена на финал в Киеве. Как известно, Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года.

«Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости», – комментировал Говорухин.

Он также подверг критике саму музыку «Евровидения», отметив, что не считает ее искусством.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

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