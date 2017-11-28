Труд на голом энтузиазме: в Москве конструкторское бюро задолжало 18 млн рублей зарплаты

В Москве руководство «Конструкторского бюро полупроводникового машиностроения» больше полугода не выплачивало своим сотрудникам зарплату. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, нарушение Конституции РФ и трудового законодательства было совершено в период с января по июль 2016 года. Неустановленные лица из числа руководства бюро при наличии финансовых возможностей полностью не выплачивали заработную плату более 40 сотрудникам предприятия. Сумма задолженности составила более 18 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к нему. Отмечается, что в рамках предварительного следствия будут приняты все возможные меры для возмещения вреда, причиненного потерпевшим.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.11.17

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