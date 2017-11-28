СМИ: Табаков – в крайне тяжелом состоянии

Состояние здоровья художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова Олега Табакова, который накануне попал в реанимационное отделение московской больницы, резко ухудшилось и оценивается как крайне тяжелое. Артист находится на искусственной вентиляции легких, передает «Пятый канал».

Вместе с Табаковым в клинике – его близкие родственники. Сообщается, что у актера диагностировали заражение крови.

Ранее СМИ называли разные версии происходящего. Старший сын Табакова – Антон – сказал прессе, что у актера воспаление лёгких. Согласно другим данным, Табаков проходит в больнице плановое стоматологическое обследование. Такое объяснения придерживалась пресс-служба театра «Табакерка».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.11.17

Труд на голом энтузиазме: в Москве конструкторское бюро задолжало 18 млн рублей зарплаты. / Выплаты за первенца, льготная ипотека: Путин объявил о новых мерах поддержки семей. / В Москве программист попался на распространении вредоносного ПО. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»