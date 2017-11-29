Крупнейший в мире: на Поклонной горе появится гигантский елочный шар

В Москве на Поклонной горе появится гигантский музыкальный елочный шар. В прошлом году он вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации «Самая большая светодиодная скульптура в мире». Сборка огромной игрушки уже началась и пройдет в несколько этапов: сначала предполагается собрать нижнюю часть металлического каркаса, на нее планируется с помощью крана поместить верхнюю и скрепить металлическими тросами.

«Затем на шар натянут сетку из проводов, к которой прикрепят 23 тысячи лампочек. Вес конструкции составит несколько тонн», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, слова которого цитирует официальный портал столичного правительства.

Высота игрушки вместе с крепежом для нитки составит 17 метров, а диаметр – около 11 метров. Внутри прозрачного шара планируется организовать танцпол для нескольких десятков человек. Тут будут звучать новогодние хиты и песни о Москве: Happy New Year группы ABBA, музыкальный фрагмент «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, песня «Московские окна» в исполнении группы «Московские девчата», «Зима» в исполнении Эдуарда Хиля («Потолок ледяной, дверь скрипучая») и другие.

Шар будет переливаться разными цветами – в зависимости от ритма музыки, а на ее поверхности будут возникать фигуры из огней – cнежинки, фейерверки, кольца. Детальная программа световых представлений разрабатывается, и, возможно, ее как-то свяжут с предстоящим в России в 2018 году чемпионатом мира по футболу.

Как сообщал «Новый День», на Поклонной горе также планируется соорудить ледяные копии величайших строений и памятников мира, в том числе, Эйфелеву башню, собор Парижской богоматери (Франция), Биг-Бен (Великобритания), а также знаменитую статую Христа Искупителя (Бразилия).

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.11.17

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