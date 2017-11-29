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Среда, 29 ноября 2017, 18:52 мск

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СМИ: Олег Табаков перенес экстренную операцию

СМИ: Олег Табаков перенес экстренную операцию
Фото: tabakov.ru

Знаменитый актер, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков перенес экстренную операцию. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Рен ТВ».

Об экстренной госпитализации народного артиста СССР стало известно 27 ноября. Табаков был направлен в реанимацию. В СМИ сообщалось, что у него диагностирован сепсис.

Москва, Светлана Антонова

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