СМИ: Олег Табаков перенес экстренную операцию

Знаменитый актер, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Олег Табаков перенес экстренную операцию. Его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, передает «Рен ТВ».

Об экстренной госпитализации народного артиста СССР стало известно 27 ноября. Табаков был направлен в реанимацию. В СМИ сообщалось, что у него диагностирован сепсис.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 29.11.17

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