Москвич «одичал» в кемеровском аэропорту: изображал макак и дятлов

В кемеровском международном аэропорту «Алексей Леонов» 37-летний москвич, депортированный из Вьетнама, был снят с рейса за то, что он пугал пассажиров гримасами. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба транспортного управления МВД по Сибирскому федеральному округу.

По данным полиции, москвич прибыл в Кемерово без багажа и в летней одежде, чем сразу привлек к себе внимание. Мужчина не собирался покидать аэропорт: после депортации он оказался без денег и не знал, как добраться домой.

Транспортные полицейские связались с его матерью, которая онлайн оформила билет до Москвы. Пассажира напоили чаем и расположили на ночлег до регистрации на рейс на втором этаже терминала внутренних авиалиний.

Между тем после регистрации на рейс «Кемерово – Москва» командир воздушного судна отказал ему в перелете. В стерильной зоне он начал строить гримасы, пугая попутчиков неадекватным поведением. Странного пассажира доставили в дежурную часть и вызвали медиков, которые теперь должны оценить его состояние.

По данным FlashSiberia, москвич пугал попутчиков, изображая макак, оленей и дятлов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.17

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