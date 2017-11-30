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Четверг, 30 ноября 2017, 13:39 мск

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Документы? «Усы, лапы и хвост»! В «Домодедово» задержаны немецкие кошки

Документы? «Усы, лапы и хвост»! В «Домодедово» задержаны немецкие кошки

Прибывшие из Германии кошки не смогли попасть в Россию. Пушистые нарушительницы объявлены персонами нон грата.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в аэропорту «Домодедово» было приостановлено оформление 2-х кошек, прибывших из Германии. У животных не оказалось сопроводительных ветеринарных документов.

«Оформлен возврат животных», – сообщает ведомство.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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