Документы? «Усы, лапы и хвост»! В «Домодедово» задержаны немецкие кошки

Прибывшие из Германии кошки не смогли попасть в Россию. Пушистые нарушительницы объявлены персонами нон грата.

Как сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, в аэропорту «Домодедово» было приостановлено оформление 2-х кошек, прибывших из Германии. У животных не оказалось сопроводительных ветеринарных документов.

«Оформлен возврат животных», – сообщает ведомство.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.11.17

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