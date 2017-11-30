Зима обрушится на московский регион метелью с дождем

Директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд прогнозирует в ближайшие дни транспортный коллапс в московском регионе. По его словам, зима вступит в свои владения с боем: ближайшие пять дней столицу и Подмосковье ожидает метель, снег с дождем, гололедица и снежные заносы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Вильфанд сообщил, что в результате противостояния двух мощный образований – циклона с Запада и антициклона с Востока – в столичном регионе ожидается неустойчивая погода.

«Очень сильны Градиенты – заметные изменения давления на сравнительно небольшом пространстве за счёт противостояния (циклона и антициклона). Это приводит к тому, что с юга поступает очень теплый воздух, а фронтальные разделы, которые связаны с западным циклоном будут влиять на температуру. Ночью сегодня еще не очень сильно, а вот завтра днем мы это ощутим, особенно во второй половине дня», – сказал Вильфанд, выступая на пресс-конференции в Москве.

Согласно прогнозу главного синоптика, после полудня 1 декабря ожидается метель, мокрый снег и усиление ветра да 15-20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха вечером и ночью не понизится ниже -2 градусов. В таких условиях возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях и снежные заносы на дорогах.

«В ночь на субботу (2 декабря) осадки трансформируются в виде дождя и мокрого снега, поскольку произойдет нарушение температуры. Все три фазы осадков (снег, мокрый снег, дождь) завтра можно будет наблюдать в Московской области, а также гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица и снежные заносы – все это удовольствие будет в ночь на субботу. Ветер будет постепенно стихать. В воскресенье (3 декабря) интенсивность осадков уменьшится, но будет достаточно неприятная погода. Она будет нарушать транспортное движение», – отметил Вильфанд.

При этом он добавил, что 3 декабря температура понизится до -3 , поэтому возможно «подмерзание осадков» и сильная гололедица. Одновременно днем 3 декабря ветер ослабнет до 5-7 метров в секунду

4-5 декабря температура существенно не изменится: ночью -0...-5, днем +3...-2 градуса, облачная погода и осадки.

Вильфанд также сообщил, что с 5 по 10 декабря прогнозируется постепенное понижение температуры: ночью от -3 до -7, днем от 0 до -3 градусов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.17

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