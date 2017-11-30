Постель или поле боя? «Солнечная линия» Ивана Вырыпаева в центре Мейерхольда

В центре им. Мейерхольда сегодня состоится премьера спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия» с Юлией Пересильд и Андреем Бурковским в главных ролях.

Режиссер спектакля – художественный руководитель ЦИМа – Виктор Рыжаков, открывая накануне предпросмотр спектакля, назвал постановку комедией и попросил зрителей досмотреть до конца, создав в зале некую настороженность ожидания чего-то хоть и не скучного, но вялотекущего.

В заявленные в программке полтора часа всего два актера, муж и жена, выясняют отношения, впервые за семь лет брака. Вернер и Барбара входят в разговор с немецкой сдержанностью, оправдывая свои имена. Появились они из Мюнхена, где Иван Вырыпаев сочинил эту пьесу. Филологи тут же оценили, как естественно легли в текст «крепкие» русские словечки, не опошляя, а подчеркивая состояние героев.

Телевизионщики приплюсовали к поддержке эмоционального фона оформление сцены проекцией видеокартинок, заполняющих смыслом минимализм декораций. И вот уже стена становился постелью или может полем боя, звуковое сопровождение поможет разобраться. Даже одежда играет свою роль и ее цвет, которые в точности повторяют солнечный монохром, и содержанием – чего стоят те самые брошенные где попало мужские носки. Смешно конечно, но невесело. Скорее, терапевтически, как и задумывал Вырыпаев. Своей пьесой он хотел показать «механизмы, мешающие людям найти контакт друг с другом». Даже если по классику «каждая семья несчастлива по-своему», пути к счастью у всех идут через диалог. И как вариант – «Солнечная линия». Ее увидела Барбара на теле спящего Вернера, и разделила их мир на любовь и нелюбовь. Как им теперь услышать друг друга? Как посмотреть в одну сторону? И стоит ли? Миллион вопросов и всего одна ночь на ответ. Вернер и Барбара – Андрей Бурковский и Юлия Пересильд.

Порой казалось, что невозможно отделить исполнителя от персонажа. Все взаправду, и нежелание слышать друг друга, и боль от нанесенной обиды такая, что до крови. Замечательные актеры, с ними хотелось и плакать, и смеяться, пытаться переступить эту самую линию. Совсем не комедия, периодами даже психологический триллер. Хотя и смешной. Психологи, возможно, скажут – неглубоко. Критики подметят верность автора своему стилю. Зритель хотя бы на мгновение задумается о своих перспективах на понимание ближнего. Такая вот «Солнечная линия», вернее солнечный удар, среди стужи недосказанностей.

Москва, Инна Ромашкина

Москва. Другие новости 30.11.17

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