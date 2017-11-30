Россия оказалась в топ-10 стран с наибольшей террористической угрозой

Россия попала в первую десятку стран с наиболее сильной угрозой терактов, заняв девятую позицию в рейтинге. Об этом сообщил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«В мире Россия занимает 9-е место с точки зрения глобальных террористических угроз, Индия – четвертое. КНР больше повезло, она занимает 23-е место», – заявил Степашин на IV Юридическом форуме стран БРИКС, передает «Интерфакс».

Степашин назвал одной из форм современного терроризма – кибертерроризм, ущерб от которого «измеряется миллиардами долларов». Для в России потери оцениваются в $2 млрд долларов, и это «серьёзный финансовый удар по нашей стране».

Он также привел данные по другим странам: ущерб для Бразилии – $8-15 млрд, Индии – $4-8 млрд, КНР – $25-26 млрд, ЮАР – $0,6 млрд долларов.

По мнению Степашина, пришло время создать единый реестр лиц, представляющих угрозу IT-терроризма. При этом он усомнился в надежности криптовалюты, напомнив о российском опыте, в том числе известной пирамиде Сергея Мавроди.

«Я сейчас, конечно, утрирую, но граждане наши помнят Мавроди, вот как бы мы не попали с криптовалютами под мавродиевские пирамиды», – предупредил Степашин.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.11.17

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