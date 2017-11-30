Зима-2018 в России будет переменчивой: готовьтесь к оттепелям и гололеду

Предстоящая зима будет сопровождаться переменчивой «опасной» погодой с большим количеством оттепелей. Такой прогноз, как передает корреспондент РИА «Новый День», озвучил сегодня директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, выступая на пресс-конференции в Москве. По его словам, жителям России нужно готовиться к перепадам температуры, гололеду и ранней весне.

«Мы прогнозируем, что нынешний зимний период будет неоднородным по периодам осадков и сухим периодам, потеплениям, похолоданиям. Температура практически на всей территории страны будет около или выше нормы, за исключением юго-востока. Температурный фон будет состоять из вариабельных событий с заметной амплитудой. Аналогичная ситуация прогнозируется и в январе и феврале», – сказал Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение предстоящей зимы оттепелей будет больше, чем обычно – 14-16, при среднем значении в 12-13. Вильфанд также пояснил, что средняя продолжительность оттепели составляет 20-21 час.

В этой связи он подчеркнул, что из-за изменчивости погоды ожидается, что количество опасных явлений будет «около и даже выше обычных значений». Опасными явлениями в данном случае считаются гололедицы, снегопады, метели. Одновременно, метеоролог заверил, что зимой предсказать ухудшения погодных условий гораздо легче, чем летом – за последние 10 лет снегопад не удалось предсказать лишь однажды.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что 2018 год будет характеризоваться очень ранним приходом весны – март, по прогнозам, выдастся теплым.

Комментируя уходящий 2017 год, глава Гидрометцентра сообщил, что он, скорее всего, соответствует «третьему рангу среди всех самых теплых лет» за историю новейших метеонаблюдений. «Самый теплый год – 2016, позапрошлый год -2015 – на втором месте. По прогнозам, я думаю, что этот прогноз достаточно надежен, это будет третий год среди самых теплых», – сказал Вильфанд.

В этой связи он констатировал, что статистика неумолимо доказывает, что глобальное потепление – это «не шутка».

«Нельзя утверждать, что год от года монотонно температура будет расти, речь идет о тренде. Этот тренд существует и будет продолжаться», – подчеркнул директор Гидрометцентра России.

Вильфанд также обратил внимание, что синоптики уже давно наблюдают последствия глобального изменения климата – циклоны, обрушившиеся в августе-сентябре на Кубу и Таити – очередное тому подтверждение.

«Есть еще целый ряд доказательств того, что идет опустынивание, уменьшение осадков в южных районах нашей планеты, в этих условиях происходит миграция населения. Это такие опасные события, с которыми по Парижскому соглашению нам предстоит сражаться. Хотя в последнее время есть разногласия в правительствах разных стран, которые касаются этого вопроса», – заключил директор Гидрометцентра.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.17

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