Рекордов не будет: в 2018 году урожай зерновых ожидается ниже

Россия в 2018 году не сможет повторить рекордно высокий урожай зерновых, однако вероятнее всего показатели останутся на высоком уровне. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что небывалый урожай зерновых – почти 138 млн тонн – в этом году удалось собрать в результате нескольких факторов: благоприятных погодных условий и вложений в сельское хозяйство.

«Холодных май, июнь – это благотворно сказывается на озимых культурах. Кроме этого были очень эффективные вложения в сельское хозяйство, прежде всего уборочную технику»,– сказал он.

В новом сезоне рекорды не ожидаются. Комментируя завершение посевной озимых культур, Вильфанд отметил, что увеличилась площадь посевов, оказавшихся в плохом состоянии.

«Озимые культуры посеяны на площади 17, 12 млн гектар. В прошлом году было посеяно на 200 тысяч гектар больше. По оценкам наших специалистов, 5% от посевной площади находятся в плохом состоянии. В 95% состояние хорошее или удовлетворительное. Это высокий показатель, поскольку за последние 5 лет в среднем по стране он составлял чуть больше 8% – столько площадей характеризовалось плохим состоянием», – сообщил Вильфанд и обратил внимание, что в прошлом году только 3% засеянных площадей оказались в неудовлетворительном состоянии.

По словам метеоролога, на будущем урожае может негативно сказаться и засушливое начало нынешней осени.

«В пахотном слое осадков достаточно, но для того, чтобы озимые развивались нужно, чтобы было достаточно влаги в метровом слое почвы. В этом году ситуация заметно хуже, чем в пошлом году. Она может исправиться, если будут обильные осадки в виде снега, а потом медленная фильтрация этого снега в почву, но это «если». Пока ситуация несколько хуже, чем в прошлом году», – сказал директор Гидрометцентра.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.11.17

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