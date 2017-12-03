Олег Табаков впал в «состояние глубокого оглушения»

Знаменитый актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков, который несколько дней назад попал в больницу, впал в бессознательное «состояние глубокого оглушения». По данным источников в медицинских кругах, у артиста обострился ряд заболеваний, в том числе, пневмония, передает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что состояние актёра тяжёлое. Особая сложность – воспалившийся перелом нижней челюсти, а также пневмония.
О госпитализации Табакова в Первую градскую больницу стало известно 27 ноября. Медики сообщали о тяжёлом состоянии актера. До последнего времени он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По данным СМИ, у народного артиста развился сепсис. Ему была сделана экстренная операция.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 02.12.17
Королёвские полицейские уличены в массовых поборах: довели до акта самосожжения. / Путин поручил проверить соблюдение прав граждан на митинги. … и учитывать мнение населения о мусорных полигонах. / Крупный пожар в Подмосковье: сгорел плавучий ресторан. Читать дальше
© 2017, РИА «Новый День»