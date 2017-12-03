Олег Табаков впал в «состояние глубокого оглушения»

Знаменитый актер, художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков, который несколько дней назад попал в больницу, впал в бессознательное «состояние глубокого оглушения». По данным источников в медицинских кругах, у артиста обострился ряд заболеваний, в том числе, пневмония, передает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что состояние актёра тяжёлое. Особая сложность – воспалившийся перелом нижней челюсти, а также пневмония.

О госпитализации Табакова в Первую градскую больницу стало известно 27 ноября. Медики сообщали о тяжёлом состоянии актера. До последнего времени он был подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По данным СМИ, у народного артиста развился сепсис. Ему была сделана экстренная операция.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 02.12.17

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