российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 5 декабря 2017, 13:19 мск

Культура

Олег Табаков подает надежды на выздоровление: врачи рассказали о состоянии артиста

Олег Табаков подает надежды на выздоровление: врачи рассказали о состоянии артиста
Фото: tabakov.ru

Состояние госпитализированного знаменитого актера и режиссера Олега Табакова немного улучшилось. Артист по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, но медики говорят о возможной благоприятной динамике, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в больнице.

О некотором улучшении состояния Табакова сообщает и «РЕН ТВ». По его данным, до вчерашнего дня актер не мог самостоятельно шевелиться.

В минувшее воскресенье сообщалось, что народный артист впал в бессознательное «состояние глубокого оглушения». Отмечалось, что у Табакова обострился ряд болезней, в том числе, пневмония. Большую проблему артистку также доставляет воспалившийся перелом нижней челюсти.

О том, что Табаков попал в Первую градскую больницу, стало известно неделю назад. Врачи сообщали о тяжёлом состоянии актера. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. СМИ сообщали, что у народного артиста развился сепсис, и ему была сделана экстренная операция.

Москва, служба информации РИА «Новый День, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

Гостиницу «Исеть» официально передали в управление ГУП «Инэкспо». / Рождественскую ярмарку в Литквартале отменили. / Филипп Киркоров поедет на «Евровидение». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Олег Табаков впал в «состояние глубокого оглушения»

Что произошло с Табаковым? Две версии болезни знаменитого артиста

Знаменитый Олег Табаков попал в больницу

В рубриках

Москва, Центр России, Культура, Россия,

Новости партнеров

Культура, все новости

Екатеринбург /

Гостиницу «Исеть» официально передали в управление ГУП «Инэкспо»

Екатеринбург /

Рождественскую ярмарку в Литквартале отменили

Москва /

Филипп Киркоров поедет на «Евровидение»

Екатеринбург /

«Службы безопасности нам дали добро», – будет ли Екатеринбург фестивалить во время ЧМ

Екатеринбург /

В рекламе к ЧМ-2018 основными достопримечательностями Екатеринбурга назвали памятники сантехнику и Невидимке

Голосование на сайте

Задай свой вопрос Путину

Все новости