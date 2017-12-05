Олег Табаков подает надежды на выздоровление: врачи рассказали о состоянии артиста

Состояние госпитализированного знаменитого актера и режиссера Олега Табакова немного улучшилось. Артист по-прежнему находится в реанимации в тяжелом состоянии, но медики говорят о возможной благоприятной динамике, сообщает «Лайф» со ссылкой на источник в больнице.

О некотором улучшении состояния Табакова сообщает и «РЕН ТВ». По его данным, до вчерашнего дня актер не мог самостоятельно шевелиться.

В минувшее воскресенье сообщалось, что народный артист впал в бессознательное «состояние глубокого оглушения». Отмечалось, что у Табакова обострился ряд болезней, в том числе, пневмония. Большую проблему артистку также доставляет воспалившийся перелом нижней челюсти.

О том, что Табаков попал в Первую градскую больницу, стало известно неделю назад. Врачи сообщали о тяжёлом состоянии актера. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. СМИ сообщали, что у народного артиста развился сепсис, и ему была сделана экстренная операция.

Москва, служба информации РИА «Новый День, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.12.17

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