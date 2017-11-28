Что произошло с Табаковым? Две версии болезни знаменитого артиста

Состояние художественного руководителя Московского художественного театра им. Чехова Олега Табакова, который накануне был госпитализирован, стабилизировалось, однако точной информации о том, что произошло с артистом, до сих пор нет.

Сообщается о двух версиях происходящего. Старший сын Табакова – Антон – сказал прессе, что у актера диагностировано воспаление лёгких, передает Life.

Это подтверждает и то, что накануне сообщила пресс-служба первой Градской больницы. «К нам его сегодня госпитализировали. Он находится в шестом отделении реанимации», – цитирует «Интерфакс» представителей больницы. При этом отмечалось, что состояние артиста вызывало опасения – он был доставлен в стационар в крайне тяжёлом состоянии.

Сегодня «медицинский источник» агентства сообщил, что состояние актера стабилизировалось, однако о переводить его из реанимации в обычную палату пока рано.

Согласно другой версии, Табаков проходит в больнице плановое стоматологическое обследование. Такое объяснения придерживаются в пресс-службе театра «Табакерка».

«Все нормально, Олег Павлович проходит плановое обследование по направлению стоматология, ни о какой реанимации речи не идет. Он находится в ОАО «Медицина», это клиника Союза Театральных деятелей, для проведения качественного обследования», – заявили представители театра.

То же самое о состоянии отца сказал и младших сын актера Павел, уточняет Life.

Стоит отметить, что сам Табаков накануне все же подтвердил, что он нездоров, однако никаких подробностей не сообщил.

«Я болен», – прокомментировал он свое состояние радиостанции «Говорит Москва» и положил трубку.

Ранее на сайте театра «Табакерка» появилась информация о том. Что спектакль «Год, когда я не родился», в котором задействован Табаков, 27 ноября был отменен по техническим причинам.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.11.17

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