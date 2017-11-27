Знаменитый Олег Табаков попал в больницу

Руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова, народный артист СССР Олег Табаков проходит плановое обследование в частной клинике ОАО «Медицина», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра «Табакерка».
«Олег Павлович давно проходит плановое стоматологическое лечение, он занимается имплантантами», – сказал собеседник агентства.
Сообщается, что Табаков поехал на очередной прием, на котором врачи посоветовали ему остаться и пройти плановое обследование.
Однако ранее в справочной службе Первой градской больницы РИА «Новости» сообщили, что Табаков был госпитализирован в отделение реанимации.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 27.11.17
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