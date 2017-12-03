Родченков не унимается: нашел в России новую жертву допингового скандала

Скандальный спортивный врач, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков продолжает атаку на российский спорт. В интервью американской газете The New York Times он заявил, что глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов якобы связан с планом по организации массового применения допинга в России.

По словам Родченкова, он неоднократно общался с Кравцовым на тему использования допинга для повышения спортивных результатов и организации так называемого «Плана Сочи» – подмены проб мочи российских спортсменов. Родченков утверждает, что якобы сотрудники Федеральной службы безопасности могли пользоваться машиной Кравцова и его персональным водителем, чтобы ездить в здание Московской антидопинговой лаборатории.

Родченков заявил, что экс-министр спорта России Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных причастны к мошенническим допинговым схемам, и утверждает, что они приказали ему подменить в более чем 100 образцов мочи спортсменов, чтобы скрыть обман во время и после Олимпиады-2014 в Сочи.

Кроме того, по словам Родченкова, Нагорных якобы просил подменить на положительные пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко. Якобы из-за опасений конкуренции со стороны сборной Украины в женской эстафете.

Между тем, глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов категорически опроверг обвинения Родченкова, называв его «больным человеком». В частности, он сказал, что информатор ВАДА безосновательно пытается обвинить участников Олимпиады в Сочи в причастности к допинговому скандалу, и очередное его заявление связано со скорым решением Международного олимпийского комитета об участии России в предстоящих Олимпийских играх.

«Зачем комментировать безосновательные высказывания больного человека? Приятно, конечно, что он, по-видимому, помнит всех участников ОИ в Сочи. Осталось только вспомнить хаускиперов, которые убирали олимпийскую деревню», – сказал Кравцов в комментарии «Интерфаксу».

Глава СБР также добавил, что у него не было машины в Сочи с персональным водителем. «Это не предусмотрено статусом ОИ, как и все сборные, мы передвигались на выделенной нам машине», – уточнил он.

«Просто время сейчас – дедлайн – 5-6 декабря (в эти дни МОК решит судьбу российской сборной), вот и появляются такие публикации», – обратил внимание Кравцов.

Как сообщал «Новый День», после голословных обвинений Родченкова российская сборная вновь оказалась под угрозой отстранения от Олимпиады – на этот раз от зимних Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане. Судьба спортсменов определится в ближайший вторник, 5 декабря, на специальном заседании Международного олимпийского комитета.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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